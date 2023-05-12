Маск больше не гендиректор Twitter, старейший пёс отмечает 31-летие и другие новости дня

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В правительстве РФ не поддержали законопроект об освобождении от мобилизации не служивших в армии
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Маск уйдет с поста гендиректора Twitter. Его место займет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино
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В РФ вместо бакалавриата и магистратуры протестируют базовое и специализированное высшее образование
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Гарри Поттер в оранжевом плаще: как выглядели бы известные фильмы, если бы их снимал Уэс Андерсон
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