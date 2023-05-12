Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян от соревнований

«Это вообще никак не зависело от сегодняшнего решения перенести рассмотрение вопроса о допуске на июль. Все связано с тем, что у нас не было возможности выступить на чемпионатах Европы, которые были отборочными на мировые первенства. Про возможность отбора на чемпионаты мира через первенства Азии речи не шло», — сказал президент федерации.