Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) перенес на июль рассмотрение вопроса о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
«Международная федерация гимнастики пока не может определиться с тем, как выработать критерии нейтральности спортсменов, поэтому было принято решение перенести рассмотрение вопроса о допуске на следующее заседание исполкома, которое пройдет в июле», — сказал Титов. По словам Титова, спортсмены из России уже точно не смогут принять участие в чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2023 году.
«Это вообще никак не зависело от сегодняшнего решения перенести рассмотрение вопроса о допуске на июль. Все связано с тем, что у нас не было возможности выступить на чемпионатах Европы, которые были отборочными на мировые первенства. Про возможность отбора на чемпионаты мира через первенства Азии речи не шло», — сказал президент федерации.
Российских и белорусских гимнастов отстранили от международных турниров в марте 2022 года по решению Международной федерации гимнастики.
Решения спортивных федераций основываются на рекомендациях Международного олимпийского комитета, который в этом году предложил разрешить россиянам участвовать в соревнованиях после проверки на отношение к российской военной операции на Украине. К рекомендациям МОК уже прислушались Международная федерация фехтования и Международная федерация дзюдо.