Старейшей собаке в мире исполнился 31 год

Из‑за своего возраста пес предпочитает много отдыхать. Он спит в кровати после приема пищи и в холодные дни перебирается поближе к огню. В последнее время Боби плохо видит и испытывает трудности с ходьбой. Помимо этого, у долгожителя нет других серьезных проблем со здоровьем.