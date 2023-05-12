Старейшей собаке в мире исполнился 31 год

Самой старой собаке в мире — псу Боби из Португалии — исполнился 31 год. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Владелец Боби Леонел Кошта рассказал, что устроит по случаю дня рождения питомца «очень традиционную» португальскую вечеринку. Она пройдет в деревне Конкейруш, где пес прожил всю свою жизнь.
На праздник должны прийти более 100 человек, некоторые из них прилетят из‑за рубежа. Гостям будут подавать блюда из мяса и птицы, которые будет есть и Боби.
Также намечено выступление танцевальной группы, а именинник примет участие в одном из танцев.
Боби включили в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Он относится к породе рафейру ду алентежу, также известной как португальская сторожевая или португальский/алентежский мастиф.
Обычно собаки этой породы, являющейся потомком тибетских мастифов, живут около 12–14 лет. Однако Боби серьезно превзошел этот срок. По мнению хозяев, это случилось, поскольку пес жил в «тихой, спокойной среде», вдали от городов».
Из‑за своего возраста пес предпочитает много отдыхать. Он спит в кровати после приема пищи и в холодные дни перебирается поближе к огню. В последнее время Боби плохо видит и испытывает трудности с ходьбой. Помимо этого, у долгожителя нет других серьезных проблем со здоровьем.