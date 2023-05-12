В Ярославской области ученого РАН арестовали по статье о финансировании экстремизма

С 2003 по 2022 год Абрамов возглавлял Институт программных систем имени Айламазяна Российской академии наук, а затем был главным научным сотрудником института. Руководил научной составляющей программ СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту союзного государства России и Беларуси со стороны первой.