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В Ярославской области ученого РАН арестовали по статье о финансировании экстремизма

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Переславский районный суд Ярославской области отправил под домашний арест жителя 1957 года рождения, обвиняемого по уголовной статье о финансировании экстремистской деятельности. По данным источников «Коммерсанта», арестованным оказался член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов.

Абрамова отправили под домашний арест до 10 июня. Его обвиняют в переводе денег одной из запрещенных организаций, передает издание.

С 2003 по 2022 год Абрамов возглавлял Институт программных систем имени Айламазяна Российской академии наук, а затем был главным научным сотрудником института. Руководил научной составляющей программ СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту союзного государства России и Беларуси со стороны первой.

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Сергей Абрамов
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