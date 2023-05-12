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Маск уйдет с поста гендиректора Twitter. Его место займет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

Семён Гудошников
Сегодня в 18:34
Обновлено в 19:04:

Линда Яккарино, как и сообщали источники WSJ, стала новым гендиректором Twitter. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил Илон Маск.

По словам предпринимателя, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а сам он займется дизайном продукта и новыми технологиями.

«С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X, универсальное приложение», — написал Маск.

Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

По его словам, он уже нашел преемницу — она займет должность примерно через шесть недель. За Маском останутся посты исполнительного председателя и технического директора Twitter.

Бизнесмен не назвал причин ухода и имя нового гендиректора. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что его место может занять Линда Яккарино — глава отдела продаж американской массмедийной компании NBCUniversal. Собеседники газеты говорят, что она ведет переговоры о том, чтобы стать новым гендиректором Twitter.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и с тех пор внедрил множество нововведений. Из недавних: синие галочки верификации стали платными; СМИ, связанные с государствами, перестали маркировать; появилась платная подписка на избранные твиты. Вскоре в Twitter должны появиться звонки и видеочат.

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