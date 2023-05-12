Маск уйдет с поста гендиректора Twitter. Его место займет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

Обновлено в 19:04 :

Линда Яккарино, как и сообщали источники WSJ, стала новым гендиректором Twitter. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил Илон Маск.

По словам предпринимателя, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а сам он займется дизайном продукта и новыми технологиями.

«С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X, универсальное приложение», — написал Маск.