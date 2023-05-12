Маск уйдет с поста гендиректора Twitter. Его место займет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

По его словам, он уже нашел преемницу — она займет должность примерно через шесть недель. За Маском останутся посты исполнительного председателя и технического директора Twitter.
Бизнесмен не назвал причин ухода и имя нового гендиректора. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что его место может занять Линда Яккарино — глава отдела продаж американской массмедийной компании NBCUniversal. Собеседники газеты говорят, что она ведет переговоры о том, чтобы стать новым гендиректором Twitter.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и с тех пор внедрил множество нововведений. Из недавних: синие галочки верификации стали платными; СМИ, связанные с государствами, перестали маркировать; появилась платная подписка на избранные твиты. Вскоре в Twitter должны появиться звонки и видеочат.