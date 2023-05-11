Том Хэнкс раскритиковал редактирование книг в соответствии с современными представлениями об этике

Таким образом Хэнкс отреагировал на новость, что сочинения Роальда Даля будут переписаны. Издательство Puffin намерено выпустить книги Даля в новой версии: в них будут удалены формулировки, которые сейчас считаются оскорбительными.
В частности, из книг исключат такие слова как «толстый» и «уродливый». Также редаторы внесут изменения во фразы, касающиеся гендера, расы и ментального здоровья.
«Я придерживаюсь мнения, что мы все здесь взрослые люди. И мы понимаем время, место, когда все это было написано. И это не слишком уж сложно сказать: сейчас это не совсем уместно, не так ли?» — сказал Хэнкс в интервью BBC Radio 4.
Актер призвал «верить в нашу собственную восприимчивость», а не «позволять кому‑то решать, на что мы можем обижаться, а на что нет». Он заявил, что выступает против отредактированных в угоду «современной чувствительности» книг.