Том Хэнкс раскритиковал редактирование книг в соответствии с современными представлениями об этике

«Я придерживаюсь мнения, что мы все здесь взрослые люди. И мы понимаем время, место, когда все это было написано. И это не слишком уж сложно сказать: сейчас это не совсем уместно, не так ли?» — сказал Хэнкс в интервью BBC Radio 4.