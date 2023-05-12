В РФ вместо бакалавриата и магистратуры протестируют базовое и специализированное высшее образование

После начала военной операции на Украине Россию и Беларусь исключили из Болонской системы высшего образования. В ответ российские власти решили развивать собственную — «уникальную» — модель. В феврале 2023-го во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе» подготовки специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, объединив лучший опыт СССР и последних десятилетий.