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В РФ вместо бакалавриата и магистратуры протестируют базовое и специализированное высшее образование

Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Документ опубликован на сайте Кремля.

Вместо бакалавриата и магистратуры предлагается внедрить базовое и специализированное высшее образование. Систему аспирантуры изменения не затрагивают. Срок обучения по программам базового образования составит от четырех до шести лет, специализированного — от одного года до трех лет в зависимости от специальности.

В рамках специализированного высшего образования будут преподавать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Продолжить обучение на этом этапе смогут люди, получившие ранее диплом специалиста.Такое образование не будет считаться вторым высшим.

Новые уровни высшего образования появятся в тестовом режиме с нового учебного года в МАИ, МИСиС, МПГУ, БФУ имени Иммануила Канта, ТГУ и СПГУ. Образовательные стандарты для получения образования по новым правилам утвердят до 30 июня.

После начала военной операции на Украине Россию и Беларусь исключили из Болонской системы высшего образования. В ответ российские власти решили развивать собственную — «уникальную» — модель. В феврале 2023-го во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе» подготовки специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, объединив лучший опыт СССР и последних десятилетий.

Подробности по теме
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МАИФедеральное Собрание России
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Владимир Путин
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