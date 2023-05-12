В РФ вместо бакалавриата и магистратуры протестируют базовое и специализированное высшее образование

Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Документ опубликован на сайте Кремля.
Вместо бакалавриата и магистратуры предлагается внедрить базовое и специализированное высшее образование. Систему аспирантуры изменения не затрагивают. Срок обучения по программам базового образования составит от четырех до шести лет, специализированного — от одного года до трех лет в зависимости от специальности.
В рамках специализированного высшего образования будут преподавать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Продолжить обучение на этом этапе смогут люди, получившие ранее диплом специалиста.Такое образование не будет считаться вторым высшим.
Новые уровни высшего образования появятся в тестовом режиме с нового учебного года в МАИ, МИСиС, МПГУ, БФУ имени Иммануила Канта, ТГУ и СПГУ. Образовательные стандарты для получения образования по новым правилам утвердят до 30 июня.
После начала военной операции на Украине Россию и Беларусь исключили из Болонской системы высшего образования. В ответ российские власти решили развивать собственную — «уникальную» — модель. В феврале 2023-го во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе» подготовки специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, объединив лучший опыт СССР и последних десятилетий.