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Гарри Поттер в оранжевом плаще: как выглядели бы известные фильмы, если бы их снимал Уэс Андерсон

Анна Красюк
Сегодня в 19:00

Нейросети позволяют увидеть знакомых персонажей в непривычных для них локациях и стилях: например, героев «Властелина Колец» и «Голодных игр» в узнаваемой стилистике анимационной студии Ghibli. А геймдизайнер Орен Швед решил узнать, как выглядели бы кадры из саги «Звездные войны», если бы ее придумал Андрей Тарковский, а не Джордж Лукас.

В преддверии выхода фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», премьера которого намечена на 16 июня, пользовательница твиттера составила тред из изображений, созданных с помощью Midjourney. Авторка идеи «присвоила» известные фильмы режиссеру «Королевства полной луны» и «Отеля „Гранд Будапешт“».

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Нейросеть точно уловила характерный для Андерсона визуальный стиль, который среди прочего включает в себя симметрию кадра и насыщенную цветовую гамму. А персонажи выбранных кинокартин «примерили» винтажную одежду: Гарри Поттер надел цветастую рубашку и оранжевый плащ, Рон нарядился в желтую рубашку и зеленый костюм, на Хагриде оказался розовый пиджак. Бэтмен тоже приоделся в настолько неожиданный для него костюм, что узнать его можно только по черной маске на голове.

Подробности по теме
Трейлер «Звездных войн» в духе Уэса Андерсона создали с помощью нейросети
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Гарри ПоттерУэс АндерсонАндрей ТарковскийДжордж Лукас
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