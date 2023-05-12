Гарри Поттер в оранжевом плаще: как выглядели бы известные фильмы, если бы их снимал Уэс Андерсон

Нейросеть точно уловила характерный для Андерсона визуальный стиль, который среди прочего включает в себя симметрию кадра и насыщенную цветовую гамму. А персонажи выбранных кинокартин «примерили» винтажную одежду: Гарри Поттер надел цветастую рубашку и оранжевый плащ, Рон нарядился в желтую рубашку и зеленый костюм, на Хагриде оказался розовый пиджак. Бэтмен тоже приоделся в настолько неожиданный для него костюм, что узнать его можно только по черной маске на голове.