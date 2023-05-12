Гарри Поттер в оранжевом плаще: как выглядели бы известные фильмы, если бы их снимал Уэс Андерсон

Нейросети позволяют увидеть знакомых персонажей в непривычных для них локациях и стилях: например, героев «Властелина Колец» и «Голодных игр» в узнаваемой стилистике анимационной студии Ghibli. А геймдизайнер Орен Швед решил узнать, как выглядели бы кадры из саги «Звездные войны», если бы ее придумал Андрей Тарковский, а не Джордж Лукас.
В преддверии выхода фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», премьера которого намечена на 16 июня, пользовательница твиттера составила тред из изображений, созданных с помощью Midjourney. Авторка идеи «присвоила» известные фильмы режиссеру «Королевства полной луны» и «Отеля „Гранд Будапешт“».
Нейросеть точно уловила характерный для Андерсона визуальный стиль, который среди прочего включает в себя симметрию кадра и насыщенную цветовую гамму. А персонажи выбранных кинокартин «примерили» винтажную одежду: Гарри Поттер надел цветастую рубашку и оранжевый плащ, Рон нарядился в желтую рубашку и зеленый костюм, на Хагриде оказался розовый пиджак. Бэтмен тоже приоделся в настолько неожиданный для него костюм, что узнать его можно только по черной маске на голове.