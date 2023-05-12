Разработчик Cyberpunk 2077 рад, что поклонники создают порнографические арты по мотивам игры

«Искренне рад тому, что каждый раз, когда Cyberpunk попадает в тренды [твиттера], появляется куча порно и откровенного косплея по мотивам нашей игры. Цель каждого создателя — прикоснуться к своей аудитории, но также здорово, когда вы можете помочь аудитории прикоснуться к самим себе», — написал Миллс. Он пошутил, что на любой гетеросексуальный контент с Джуди он будет отвечать «это не канон».