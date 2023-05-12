В правительстве РФ не поддержали законопроект об освобождении от мобилизации не служивших в армии

Матвеев напомнил в пояснительной записке слова Владимира Путина: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». В указе о частичной мобилизации это не прописано.