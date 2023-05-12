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В правительстве РФ не поддержали законопроект об освобождении от мобилизации не служивших в армии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:50

Правительство РФ не поддержало законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом изданию «Ведомости» рассказали два участника заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Проект закона внес 15 октября депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Он предложил дополнить положением статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», которое бы освобождало от мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

Матвеев напомнил в пояснительной записке слова Владимира Путина: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». В указе о частичной мобилизации это не прописано.

В отзыве кабмина говорится, что в соответствии с Конституцией РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина. Матвеев в ответ заявил, что в правительстве говорят о всеобщей мобилизации, а его законопроект касается частичной. По его словам, такой подход возможен только в случае объявления войны.

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теги
Правительство РФГосдумаКПРФ
люди
Владимир ПутинМихаил Матвеев
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