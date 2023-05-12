Создание второго сезона «Одни из нас» приостановилось на фоне забастовки сценаристов

Кастинг во второй сезон сериала «Одни из нас» приостановился с началом забастовки сценаристов, сообщил Variety близкий к производству источник. Сценарий продолжения еще не написан, добавил он.
По словам еще нескольких источников, кастинг-команда просила актеров читать свои реплики прямо из игры The Last of Us Part II, сюжет которой ляжет в основу второго сезона. Съемки планируют начать в начале 2024 года в Ванкувере.
Соавтора сериала и шоураннера Крейга Мазина на днях заметили среди пикетирующих коллег из Гильдии сценаристов США (WGA). Сейчас он не пишет сценарий и не занимается продюсированием второго сезона, в том числе кастингом, чтобы не нарушить правила забастовки WGA. Точно так же поступил Нил Дракманн, один из геймдиректоров оригинальной игры.
Из‑за забастовки также затормозились производства финального сезона «Очень странных дел», продолжения шоу «Властелин колец: Кольца власти» и приквела «Игры престолов». К протесту присоединились режиссеры братья Ноланы.
Забастовка американских сценаристов стартовала 2 мая. Она началась после шести недель безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.