Создание второго сезона «Одни из нас» приостановилось на фоне забастовки сценаристов

Соавтора сериала и шоураннера Крейга Мазина на днях заметили среди пикетирующих коллег из Гильдии сценаристов США (WGA). Сейчас он не пишет сценарий и не занимается продюсированием второго сезона, в том числе кастингом, чтобы не нарушить правила забастовки WGA. Точно так же поступил Нил Дракманн, один из геймдиректоров оригинальной игры.