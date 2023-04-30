Непомнящий упустил шахматную корону, The Weeknd выпустил новые треки и другие новости дня

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В Думу внесли законопроект, обязывающий выпускников-бюджетников 3 года отработать по специальности
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«ОВД-Инфо»* отстранило сотрудницу из‑за публичной просьбы не называть события на Украине геноцидом
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