ChatGPT возобновил работу в Италии после того, как OpenAI выполнила требования местных властей

В конце марта Итальянское управление по защите персональных данных временно ограничило использование в стране ChatGPT, обвинив OpenAI в нарушении законодательства ЕС о конфиденциальности. Итальянские власти заявили, что из чат-бота утекли разговоры пользователей и их платежная информация. Еще одна претензия, которую они высказали, — сервис не проверяет возраст пользователей, давая несовершеннолетним «ответы, абсолютно не подходящие к их степени развития и самосознания».