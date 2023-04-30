ChatGPT возобновил работу в Италии после того, как OpenAI выполнила требования местных властей

Чат-бот ChatGPT возобновил работу в Италии после того, как его разработчик — компания OpenAI — согласилась выполнить требования местных властей о конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore.
OpenAI позволила пользователям запретить чат-боту использовать их диалоги для обучения модели. Также в ChatGPT появится функция, которая даст возможность заинтересованным сторонам, то есть не только юзерам, запрашивать исправление их личных данных, сгенерированных сервисом неточно, или удалять их, если исправление технически невозможно.
При регистрации в чат-боте у пользователей будут запрашивать возраст, чтобы исключить использование сервиса лицами младше 13 лет.
В конце марта Итальянское управление по защите персональных данных временно ограничило использование в стране ChatGPT, обвинив OpenAI в нарушении законодательства ЕС о конфиденциальности. Итальянские власти заявили, что из чат-бота утекли разговоры пользователей и их платежная информация. Еще одна претензия, которую они высказали, — сервис не проверяет возраст пользователей, давая несовершеннолетним «ответы, абсолютно не подходящие к их степени развития и самосознания».
В OpenAI объяснили утечку данных ошибкой в работе библиотеки с открытым кодом. Из‑за нее часть электронных писем с подтверждением подписки получили не те пользователи.