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The Weeknd и Майк Дин выпустили сразу четыре совместных трека

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

Канадский певец The Weeknd (он же — Абель Тесфайе) и американский музыкант Майк Дин записали четыре фита для нового альбома Дина «4:23». Об этом пишет Hypebeast.

Речь идет о композициях «Artificial Intelligence», «Defame Moi», «More Coke!» и «Emotionless». Тесфайе стал приглашенным артистом, во всех треках есть его вокал, за что артист получил права соавтора.

Всего на пластинке «4:23» будет 13 синглов, объединенных темой борьбы человека с искусственным интеллектом. Альбом уже доступен на всех стриминговых площадках.

Для The Weeknd и Майка Дина это не первая совместная работа. Дин спродюсировал композицию «Double Fantasy», которая прозвучит в предстоящем сериале HBO «Идол», где Тесфайе сыграл одну из главных ролей. Сам Дин появится в шоу в эпизодической роли.

Также Майк Дин участвовал в туре The Weeknd «After Hours». Он исполнил сет на синтезаторе в рамках концерта в Лос-Анджелесе.

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Эйбeл Тесфайе
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