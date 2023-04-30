The Weeknd и Майк Дин выпустили сразу четыре совместных трека

Канадский певец The Weeknd (он же — Абель Тесфайе) и американский музыкант Майк Дин записали четыре фита для нового альбома Дина «4:23». Об этом пишет Hypebeast.
Речь идет о композициях «Artificial Intelligence», «Defame Moi», «More Coke!» и «Emotionless». Тесфайе стал приглашенным артистом, во всех треках есть его вокал, за что артист получил права соавтора.
Всего на пластинке «4:23» будет 13 синглов, объединенных темой борьбы человека с искусственным интеллектом. Альбом уже доступен на всех стриминговых площадках.
Для The Weeknd и Майка Дина это не первая совместная работа. Дин спродюсировал композицию «Double Fantasy», которая прозвучит в предстоящем сериале HBO «Идол», где Тесфайе сыграл одну из главных ролей. Сам Дин появится в шоу в эпизодической роли.
Также Майк Дин участвовал в туре The Weeknd «After Hours». Он исполнил сет на синтезаторе в рамках концерта в Лос-Анджелесе.