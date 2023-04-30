The Weeknd и Майк Дин выпустили сразу четыре совместных трека

Для The Weeknd и Майка Дина это не первая совместная работа. Дин спродюсировал композицию «Double Fantasy», которая прозвучит в предстоящем сериале HBO «Идол», где Тесфайе сыграл одну из главных ролей. Сам Дин появится в шоу в эпизодической роли.