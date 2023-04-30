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Ян Непомнящий проиграл матч за мировую шахматную корону

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщает РБК.

После 14 партий счет в противостоянии был равным: 7—7, и матч перешел в тай-брейк. По итогам тай-брейка Дин Лижэнь победил со счетом 2,5—1,5. Последняя партия завершилась победой китайца черными фигурами.

Дин Лижэнь стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам. В последний раз шахматная корона доставалась россиянину в 2006 году, когда ее завоевал Владимир Крамник.

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Ян НепомнящийДин ЛижэньВладимир Крамник
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