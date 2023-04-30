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Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на 2,69 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

Налоговое управление США (IRS) обвинило Бейонсе в неуплате 2,69 млн долларов, сообщает People.

По данным IRS, певица недоплатила 805 850 долларов за 2018 год и 1 442 747 долларов за 2019-й. Кроме того, ведомство заявляет, что артистка задолжала 449 719,4 долларов по штрафам за эти два года.

Бейонсе подала петицию в налоговую службу и запросила судебное разбирательство в Лос-Анджелесе. Его даты пока неизвестны.

Адвокат Майкл С.Коэн, представляющий интересы певицы, заявил: «Мы работаем с IRS и ожидаем, что вопрос будет решен в ближайшее время».

Юристам артистки уже удалось оспорить минимум 868 766 долларов из общей суммы, утверждая, что эти деньги были пожертвованы на благотворительность в 2018 году и должны быть приняты в качестве вычета.

В 2022 году Forbes оценил состояние Бейонсе в 450 млн долларов. Певица заняла 61-е место в списке самых богатых американок, добившихся успеха самостоятельно.

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