Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на 2,69 млн долларов

По данным IRS, певица недоплатила 805 850 долларов за 2018 год и 1 442 747 долларов за 2019-й. Кроме того, ведомство заявляет, что артистка задолжала 449 719,4 долларов по штрафам за эти два года.
Бейонсе подала петицию в налоговую службу и запросила судебное разбирательство в Лос-Анджелесе. Его даты пока неизвестны.
Адвокат Майкл С.Коэн, представляющий интересы певицы, заявил: «Мы работаем с IRS и ожидаем, что вопрос будет решен в ближайшее время».
Юристам артистки уже удалось оспорить минимум 868 766 долларов из общей суммы, утверждая, что эти деньги были пожертвованы на благотворительность в 2018 году и должны быть приняты в качестве вычета.
В 2022 году Forbes оценил состояние Бейонсе в 450 млн долларов. Певица заняла 61-е место в списке самых богатых американок, добившихся успеха самостоятельно.