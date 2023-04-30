В Великобритании нашли конфиденциальные документы о подлодке Anson в туалете паба

«Это была довольно оживленная ночь. В пабе было полно людей из доков, как военных, так и гражданских. Я пошел в туалет и нашел на полу в кабинке эти документы. Их мог обнаружить кто угодно — повезло, что их не нашел какой‑нибудь российский шпион под прикрытием», — добавил источник The Sun.