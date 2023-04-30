В Великобритании нашли конфиденциальные документы о подлодке Anson в туалете паба

В пабе Wetherspoons в английском городе Барроу-ин-Фернесс нашли конфиденциальные материалы о подводной лодке HMS Anson. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.
Собеседник издания сказал, что документы обнаружили в туалетной кабинке паба. Wetherspoons находится недалеко от верфи, где строятся подлодки. Накануне в пабе было много сотрудников верфи, включая военных. Вероятно, один из них и оставил конфиденциальные бумаги.
«Это была довольно оживленная ночь. В пабе было полно людей из доков, как военных, так и гражданских. Я пошел в туалет и нашел на полу в кабинке эти документы. Их мог обнаружить кто угодно — повезло, что их не нашел какой‑нибудь российский шпион под прикрытием», — добавил источник The Sun.
В документах содержалась информация о внутреннем устройстве подлодки. В частности, ключевые детали о системе гидравлики судна, которая отвечает за торпедные люки и рулевое управление.
Другой источник The Sun отмечает, что эти документы — часть справочного руководства, к которому есть доступ у всего экипажа на борту подлодки. В них нет секретной информации, однако к вопросам безопасности, по его словам, флот относится очень серьезно и планирует расследовать инцидент.
«Похоже, кто‑то вырвал страницы из книги, которая описывает все системы на подводной лодке. Когда сотрудники получают базовую квалификацию, им необходимо продемонстрировать и описать все системы. Приятно видеть их тягу к учебе, но паб, предполагаю, не подходящее место для этого», — сказал бывший капитан подводной лодки Райан Рамзи.