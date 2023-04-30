ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга, совершенное в 1997 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ФСБ выяснила, что к преступлению причастны два члена «тамбовской» преступной группировки Петербурга. Один наблюдал за местом жительства Маневича и сообщал второму о передвижениях чиновника. Второй, в свою очередь, стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.
Оба фигуранта признались в совершенном. По их словам, убить чиновника им приказал лидер ОПГ Барсуков (Кумарин) Владимир, который также лично передал исполнителям оружие — автомат Калашникова.
Вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. Снайпер находился на чердаке дома 76 по Невскому проспекту и открыл огонь, когда автомобиль с Маневичем оказался на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Чиновник получил три пулевых ранения, он скончался по дороге в больницу.
Как отмечает РИА «Новости», «тамбовская» ОПГ — одна из самых известных и жестоких группировок Петербурга в 1990-2000-х годах. Она появилась в конце восьмидесятых, когда молодые спортсмены из Тамбовской области начали совместно заниматься рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Главарь ОПГ Барсуков в 2016 году был приговорен к 23 годам за покушение на бизнесмена Сергея Васильева, а в 2019-м — к 24 годам за создание преступного сообщества.