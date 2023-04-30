ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга, совершенное в 1997 году

Как отмечает РИА «Новости», «тамбовская» ОПГ — одна из самых известных и жестоких группировок Петербурга в 1990-2000-х годах. Она появилась в конце восьмидесятых, когда молодые спортсмены из Тамбовской области начали совместно заниматься рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Главарь ОПГ Барсуков в 2016 году был приговорен к 23 годам за покушение на бизнесмена Сергея Васильева, а в 2019-м — к 24 годам за создание преступного сообщества.