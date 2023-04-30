Девушка узнала об увольнении во время съемок тиктока в духе Уэса Андерсона

В последующем видео Лукас сказала, что была «очень удивлена», узнав, что стала одной из многих работников, попавших под сокращения, поскольку работала в компании восемь лет, а в прошлом году ее дважды повышали в должности. «Я знаю, что дело не в моей производительности или моих качествах как сотрудницы, но ситуация от этого не становится менее отстойной», — заявила она.