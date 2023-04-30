Девушка узнала об увольнении во время съемок тиктока в духе Уэса Андерсона

Дженнифер Лукас, которая ведет тикток-аккаунт Jen and Evee, снимала ролик в духе Уэса Андерсона, когда получила сообщение об увольнении. Об этом пишет Independent.
В аккаунте Лукас есть целая серия тиктоков в стиле Андерсона — сейчас это популярный тренд в соцсетях. Во время съемок одного из роликов, который девушка хотела посвятить тому, как она работает на удаленке, ей пришло электронное сообщение от начальства Amazon.
Видео начинается с небольшого вступления — Джен бьется головой о стену, а текст ролика гласит: «Я пыталась сделать милое видео об удаленной работе в стиле Уэса Андерсона, но случайно сняла, как меня увольняют!»
Затем зрители видят, как девушка выполняет свой утренний распорядок — от подъема с постели до чистки зубов и приготовления кофе. После она загружает компьютер, чтобы начать рабочий день. На следующих кадрах Джен в шоке закрывает рот рукой, глядя на экран. Сопутствующий текст поясняет: «Открытие электронной почты в реальном времени».
Получив шокирующее сообщение, девушка отправляется на прогулку с мужем и собакой, пытаясь обрести «психическое здоровье». На финальных кадрах она идет по дороге со своим корги и появляется надпись: «Вперед, к лучшему». В подписи к видео Джен написала: «Я сомневалась, стоит ли мне вообще публиковать это, но, если вас тоже уволили, просто знайте, что вы не одиноки».
Тикток Лукас был опубликован 26 апреля и с тех пор стал вирусным. Его посмотрели более 6,3 млн раз. В комментариях пользователи пишут, что это вершина искусства Андерсона, поскольку режиссер часто акцентирует внимание на теме утраты.
Лукас не единственная, кто на прошлой неделе лишился работы в Amazon. IT-гигант принялся увольнять сотрудников из отделов облачных технологий и управления персоналом, чтобы сократить расходы. Эта уже вторая массовая волна увольнений в этом году, и она затронет 9000 человек. Первая волна, начатая в январе, привела к сокращению 18 тыс. сотрудников.
В последующем видео Лукас сказала, что была «очень удивлена», узнав, что стала одной из многих работников, попавших под сокращения, поскольку работала в компании восемь лет, а в прошлом году ее дважды повышали в должности. «Я знаю, что дело не в моей производительности или моих качествах как сотрудницы, но ситуация от этого не становится менее отстойной», — заявила она.
«Часть меня рада уйти из этой чрезвычайно токсичной среды, а другая часть чувствует себя неудачником и разочарованием и ненавидит, что мне приходится говорить людям о своем увольнении, но это жизнь, а я человек, и это не делает меня менее удивительной, ценной или умной», — поделилась Джен.