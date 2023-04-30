«ОВД-Инфо»* отстранило сотрудницу из‑за публичной просьбы не называть события на Украине геноцидом

Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо»* отстранил от работы юристку Екатерину Морозову за негативный отзыв о решении ПАСЕ в твиттере. Об этом говорится в официальном твиттере проекта.
Речь идет о решении ПАСЕ признать перемещения украинских детей в Россию геноцидом. Морозова заявила, что это приравнивает события на Украине к геноциду евреев и армян, из‑за чего термин обесценивается.
«Признание ПАСЕ геноцидом обесценивает как минимум геноцид евреев, геноцид армян, геноцид тутси. Мало того, что эта их глубокая озабоченность не дает абсолютно ничего, так еще и на символическом уровне творят херню», — написала юристка.
Она уточнила, что «ни в коем случае не отрицает весь ужас происходящего» и все причастные должны быть «наказаны со всей суровостью». Ее обеспокоила только юридическая коннотация термина.
На данный момент аккаунт Екатерины удален, как и пост, о котором идет речь.
«ОВД-Инфо» в своем твиттере написало, что «не только не поддерживает данные высказывания, но и осуждает их», поскольку они противоречат ценностям прав человека, в защиту которых проект выступает.
«Мы последовательно поддерживаем тех людей, которые выступают против войны и привержены этой позиции сами. Мы несем ответственность за высказывания нашим сотрудников», — пишет «ОВД-Инфо».
Тред проекта в твиттере на эту тему завершается тем, что немедленное отстранение Екатерины Морозовой — единственный выход. Кроме того, «ОВД-инфо» поставит вопрос об увольнении девушки.
* «ОВД-инфо» внесено Минюстом в список иноагентов.