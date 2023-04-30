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В Думу внесли законопроект, обязывающий выпускников-бюджетников 3 года отработать по специальности

Семён Гудошников
Сегодня в 19:18

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который предлагает обязать студентов бюджетной формы обучения отработать три года по специальности. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно ему, место работы выпускника должна определить комиссия по персональному распределению, которая утверждается руководителем образовательной организации.

При этом по месту жительства работу смогут получить лишь студенты с инвалидностью первой или второй группы, те, чьи родственники имеют инвалидность, а также выпускники с детьми или в период беременности. Остальных бюджетников планируют направлять на работу в другие регионы.

По вышеперечисленным обстоятельствам также можно будет получить справку, позволяющую трудоустроиться самостоятельно. Право на самостоятельное трудоустройство дадут и тем, кому не получится найти работу по специальности в течение двух месяцев с конца обучения.

Если студент откажется работать в предложенном ему месте или уволится оттуда, не проработав трех лет, ему, согласно законопроекту, нужно будет компенсировать затраты на его обучение в бюджет России.

«Законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Подобная трехлетняя «отработка» также действовала в университетах в СССР. В Беларуси выпускники вузов должны отработать по специальности три года, а закончившие колледж — два года.

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