Олимпийского призера по плаванию Светлану Варганову арестовали в Гоа за продажу наркотиков

Серебряного призера московской Олимпиады 1980 года, пловчиху Светлану Варганову арестовали в Гоа по обвинению в продаже наркотиков. Об этом пишет Indian Express со ссылкой на Бюро по контролю за оборотом наркотиков (NCB).
59-летняя Варганова стала одной из трех арестованных участников так называемого «международного наркокартеля» в Гоа. Двое других обвиняемый — бывший российский полицейский, которого идентифицируют по имени Андрей и их индийский сообщник Акаш.
Операция по поимке членов гоанского «международного наркокартеля» длилась около двух недель, бюро проводило ее совместно с главой подразделения NCB в Мумбаи. Власти начали вести наблюдение после того, как разведка сообщила о продаже наркотиков в Арамболе и соседних районах Гоа.
Варганову задержали еще 14 апреля, наркотики нашли у нее дома в Арамболе. Об аресте не было известно, поскольку правоохранители искали других участников картеля. Идентифицированные как Андрей и Акаш члены группы были задержаны 28 апреля в Арамболе и Мандреме соответственно.
Никто из задержанных не стал сотрудничать следствием. Из того, что удалось выяснить полиции: Варганова продавала наркотики только иностранцам, а еще у нее дома был «кальян-бар», куда можно было прийти и употребить какие‑то вещества.