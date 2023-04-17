Илон Маск запустит чат-бот TruthGPT

В разговоре с телеведущим Такером Карлсоном создатель Tesla зачвил, что намерен представить «максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной».
По мнению Маска, TruthGPT будет наиболее безопасной разработкой, поскольку будет направлен на понимание мира, следовательно вряд ли попытается уничтожить людей. Они, как думает предприниматель, покажутся чат-боту интересными.
При этом Маск считает технологии искусственного интеллекта опасными, поскольку у них «есть потенциал разрушения цивилизации».
Ранее газета The Wall Street Journal заявляла, что Маск открыл компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Financial Times сообщала, что в планах Маска — создание стартапа, который сможет конкурировать с OpenAI.
Маск открыто выступал против OpenAI, соучредителем которой он был в 2015 году, но ушел из нее в 2018 году, и недавно подписал письмо с призывом приостановить «гигантские эксперименты с ИИ». В последние месяцы OpenAI стал очень узнаваемым благодаря таким технологиям, как ChatGPT и GPT-4, и задал тренд для Microsoft и Google к более глубокой интеграции искусственного интеллекта во многие свои продукты.