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Илон Маск зарегистрировал новую компанию в области искусственного интеллекта. Ее название — X.AI

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:37

Илон Маск создал новую компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, и она называется X.AI, сообщил The Wall Street Journal. Бизнесмен зарегистрировал ее более месяца назад.

В отчете Business Insider говорится, что Маск приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущего продукта. Financial Times писала, что Маск планировал создать фирму по искусственному интеллекту для конкуренции с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и искал финансирование у инвесторов SpaceX и Tesla.

Предполагаемое название компании X.AI совпадает с брендингом X Corp., которое Маск с тех пор присвоил Twitter, наряду с буквой X, который он применяет к своей концепции «приложения для всего».

Маск открыто выступал против OpenAI, соучредителем которой он был в 2015 году, но ушел из нее в 2018 году, и недавно подписал письмо с призывом приостановить «гигантские эксперименты с ИИ». В последние месяцы OpenAI стал очень узнаваемым благодаря таким технологиям ChatGPT и GPT-4, и задал тренд для Microsoft и Google к более глубокой интеграции искусственного интеллекта во многие свои продукты.

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