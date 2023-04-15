Маск открыто выступал против OpenAI, соучредителем которой он был в 2015 году, но ушел из нее в 2018 году, и недавно подписал письмо с призывом приостановить «гигантские эксперименты с ИИ». В последние месяцы OpenAI стал очень узнаваемым благодаря таким технологиям ChatGPT и GPT-4, и задал тренд для Microsoft и Google к более глубокой интеграции искусственного интеллекта во многие свои продукты.