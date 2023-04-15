В отчете Business Insider говорится, что Маск приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущего продукта. Financial Times писала, что Маск планировал создать фирму по искусственному интеллекту для конкуренции с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и искал финансирование у инвесторов SpaceX и Tesla.
Предполагаемое название компании X.AI совпадает с брендингом X Corp., которое Маск с тех пор присвоил Twitter, наряду с буквой X, который он применяет к своей концепции «приложения для всего».
Маск открыто выступал против OpenAI, соучредителем которой он был в 2015 году, но ушел из нее в 2018 году, и недавно подписал письмо с призывом приостановить «гигантские эксперименты с ИИ». В последние месяцы OpenAI стал очень узнаваемым благодаря таким технологиям ChatGPT и GPT-4, и задал тренд для Microsoft и Google к более глубокой интеграции искусственного интеллекта во многие свои продукты.