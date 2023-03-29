Илон Маск и еще более 1000 человек подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку ИИ

Илон Маск, Стив Возняк, Тристан Харрис (из Центра гуманных технологий) и еще более 1000 человек подписали открытое письмо с призывом приостановить на шесть месяцев разработку систем искусственного интеллекта мощнее GPT-4. Прочитать документ можно здесь.
Авторы письма пишут, что современные ИИ «становятся конкурентоспособными [человеку] в решении общих задач», и просят задать самим себе вопросы: «должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой? должны ли мы автоматизировать все рабочие места, в том числе интересную [для каждого]? должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, сделать нас ненужными и заменить нас? должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».
Подписанты полагают, что доверять разработку ИИ «неизбранным лидерам технологий» нельзя, их разработка должна производиться при уверенности, что они дадут «положительный эффект», а «риски будут управляемы».
В письме без названий говорится о «лабораториях ИИ», где создаются «малопонятные и непредсказуемые» даже создателям «мощные цифровые умы». Пауза в разработке, о которой заявляют подписанты, должна быть «общедоступной, поддающейся проверке и включать всех ключевых участников». «Если указанная пауза не может быть принята быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий», — считают они.