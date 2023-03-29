Илон Маск и еще более 1000 человек подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку ИИ

Авторы письма пишут, что современные ИИ «становятся конкурентоспособными [человеку] в решении общих задач», и просят задать самим себе вопросы: «должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой? должны ли мы автоматизировать все рабочие места, в том числе интересную [для каждого]? должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, сделать нас ненужными и заменить нас? должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».