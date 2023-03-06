В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии

В октябре 2020 года Тихановскую объявили в розыск в России. А в ноябре 2020 года Би-би-си включил ее в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин года. В феврале 2021 года политик попала и в список лидеров будущего по версии журнала Time.