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В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:26

Минский городской суд заочно приговорил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Ее признали виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

Суд также назначил Тихановской штраф в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 [белорусских] рублей (около 787,3 тыс. рублей). Проходившие по делу лидера белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский приговорены к 12 годам тюрьмы, Павел Латушко — к 18 годам.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Согласно данным ЦИК, она уступила победу Александру Лукашенко. Однако политик не согласилась с результатами и заявила о нарушениях при подсчете голосов граждан.

После объявления результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты — они переросли в столкновения с полицией. Вскоре после этого Тихановская покинула страну из‑за страха за свою жизнь. Ее офис получил дипломатический статус в Литве.

В октябре 2020 года Тихановскую объявили в розыск в России. А в ноябре 2020 года Би-би-си включил ее в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин года. В феврале 2021 года политик попала и в список лидеров будущего по версии журнала Time.

Летом 2021 года Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом. Ранее ее также принимали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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