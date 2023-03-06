В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Ее признали виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.
Суд также назначил Тихановской штраф в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 [белорусских] рублей (около 787,3 тыс. рублей). Проходившие по делу лидера белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский приговорены к 12 годам тюрьмы, Павел Латушко — к 18 годам.
Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Согласно данным ЦИК, она уступила победу Александру Лукашенко. Однако политик не согласилась с результатами и заявила о нарушениях при подсчете голосов граждан.
После объявления результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты — они переросли в столкновения с полицией. Вскоре после этого Тихановская покинула страну из‑за страха за свою жизнь. Ее офис получил дипломатический статус в Литве.
Летом 2021 года Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом. Ранее ее также принимали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.