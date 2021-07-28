«Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и всеобщим правам человека», — сказано в сообщении Байдена.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом в Белом доме. Об этом президент США сообщил в твиттере.

«Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что все то, что мы проговаривали с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено», — сказала она.

По словам Тихановской, это была «теплая встреча», во время которой она увидела в президенте США человека, небезразличного к ситуации в Беларуси.

В телеграм-канале политик заявила, что гордится своим народом, который уже в течении года противостоит режиму. Тихановская сказала, что оппозиция Беларуси с геополитикой не связана. «Это демократический выбор беларусов, и моральный долг США — поддержать нас».

Также она добавила, что кризис в Беларуси нужно включить в международную повестку для ООН и ОБСЕ, а все политзаключенные должны быть освобождены.

На прошедших в 2020 году президентских выборах в Беларуси Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко. По данным ЦИК страны, оппозиционерка заняла второе место, уступив действующему президенту. Однако сторонники Тихановской утверждали, что победила именно она, набрав в регионах от 70 до 80% голосов.

После объявления первых данных ЦИК в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев и до сих пор не утихли до конца. В первые недели они сопровождались большим количеством насилия со стороны правоохранителей — против демонстрантов использовали резиновые пули и слезоточивый газ, задержанных пытали в следственных изоляторах.

Через несколько дней после оглашения результатов выборов Тихановская была вынуждена уехать в Литву. Там МИД страны дал официальный дипломатический статус ее офису.