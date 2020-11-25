Британская телерадиокомпания Би-би-си составила топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин года. В него вошли две россиянки — Юлия Цветкова и Оксана Пушкина, а также кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

По словам издания, Тихановская «вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, бежала из Беларуси в Литву». Там политик «продолжает руководить демократическим движением в изгнании».

Цветкову включили в список за ЛГБТ-активизм. Би-би-си подчеркнула, что российские правозащитные организации признали обвиненную в «пропаганде нетрадиционных отношений» художницу политзаключенной.

Пушкину отметили за поддержку журналисток, которые обвинили в 2018 году члена Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. «Оксана была единственным парламентарием, который выступил и публично поддержал журналисток», — написала Би-би-си.

Также в список попали марокканская рэперша Khtek, сирийская журналистка Ваад Аль-Катиб, 82-летняя индийская активистка Билкис, аргентинский политик Каролина Кастро, китайская писательница Фан Фан, лауреат «Оскара» Джейн Фонда и малазийская актриса Мишель Йео.