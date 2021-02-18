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Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:58

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вошла в топ-100 лидеров будущего по версии американского журнала Time. Она оказалась единственной представительницей стран СНГ в глобальном рейтинге Time 100 Next.

Тихановскую в список внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гвайдо. По его мнению, именно она стала «примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире».

«Десятки тысяч людей выразили протест против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Беларуси люди пошли по пути к демократии, и этот путь может завершиться только свободой», — прокомментировал оппозиционер.

Кроме Тихановской, в рейтинг в том числе попали премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак. В него вошли не только политики, но и деятели других сфер, например певица Дуа Липа, актриса Аня Тейлор-Джой, исполнившая главную роль в сериале «Ход королевы», актер Джон Вашингтон, хип-хоп-исполнитель Lil Baby и другие.

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