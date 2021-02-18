Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вошла в топ-100 лидеров будущего по версии американского журнала Time. Она оказалась единственной представительницей стран СНГ в глобальном рейтинге Time 100 Next.

Тихановскую в список внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гвайдо. По его мнению, именно она стала «примером сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире».

«Десятки тысяч людей выразили протест против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Беларуси люди пошли по пути к демократии, и этот путь может завершиться только свободой», — прокомментировал оппозиционер.