Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Об этом политик сообщила в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во время брифинга заявил, что теперь офис Тихановской станет «официальным представительством белорусской демократии».

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально», — сказала экс-кандидат в президенты Беларуси.

По ее словам, Литва стала первой страной в ЕС, которая «запустила новый этап делегитимизации режима» и предоставила ее офису дипломатический статус. Тихановская добавила, что на данный момент ведется работа над открытием представительств Беларуси и в других странах.

9 августа 2020 года на президентских выборах в Беларуси Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко. По данным ЦИК страны, оппозиционерка заняла второе место, уступив действующему президенту. Однако сторонники Тихановской утверждали, что победила именно она, набрав в регионах от 70 до 80% голосов.

После объявления первых данных ЦИК в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

После выборов Тихановская была вынуждена уехать в Литву, где объявила себя национальным лидером.