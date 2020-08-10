Светлана Тихановская не признала результаты выборов в Беларуси

В избирательном штабе кандидатки в президенты Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты прошедших 9 августа выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее представителя.

По данным штаба, за Тихановскую в разных регионах проголосовали от 70 до 80% избирателей. В ближайшие несколько часов штаб проведет брифинг, на котором объявит о дальнейших действиях.

Утром 10 августа ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: по ним, с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа были обнародованы данные экзитполов, согласно которым действующий президент набрал около 79% голосов.

При этом в ночь с 9 на 10 августа сообщалось, что на многих избирательных участках внутри и вне Беларуси Тихановская сильно опередила Лукашенко.

Сразу же после того, как завершились выборы, тысячи протестующих вышли на улицы белорусских городов, протесты быстро переросли в жестких столкновения с силовиками. Как это было, можно прочитать здесь.