Телеграм-канал Светланы Тихановской признали экстремистским в Беларуси

Суд Центрального района Минска признал экстремистским телеграм-канал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).

На Тихановскую в телеграме подписано более 100 тыс. человек. Как отмечает Zerkalo.io, в Республиканский список экстремистских материалов телеграм-канал пока не внесен.

13 октября в Беларуси ввели уголовное наказание за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими. Подписчиков собираются судить по статье 361–1 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

В этот же день на Светлану Тихановскую, а также оппозиционера Павла Лушко, завели уголовное дело о самовольном присвоении власти. Их обвиняют в создании «псевдоорганов государственной власти и управления» за рубежом.

Ранее на Тихановскую завели уголовные дела по еще шести статьям, на Латушко — по четырем статьям. Политиков обвиняют в том числе в экстремизме, покушении на акт терроризма и попытках захвата власти.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Согласно данным ЦИК, она уступила победу Александру Лукашенко. Однако политик не согласилась с результатами и заявила о нарушениях при подсчете голосов граждан.

После объявления результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты — они переросли в столкновения с полицией. Вскоре после этого Тихановская покинула страну из‑за страха за свою жизнь. Ее офис получил дипломатический статус в Литве.

В октябре 2020 года Тихановскую объявили в розыск в России. А в ноябре 2020 года Би-би-си включил ее в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин года. В феврале 2021 года политик попала и в список лидеров будущего по версии журнала Time.

Летом Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом. Ранее ее также принимали президент Франции Эммонюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.