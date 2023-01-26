Что писала «Афиша Daily»

«Рубен Эстлунд („Форс-мажор“, „Квадрат“) снова снимает сатиру, высмеивающую пороки современного (и не только) общества: его антикапиталистическое высказывание смотрелось бы актуально и в 1950-м, и в 2050-м. Собственно, поэтому назвать его обязательным к просмотру именно в этом году язык не поворачивается, скорее стоит относиться к нашумевшей картине как к ничему не обязывающему вневременному фарсу».