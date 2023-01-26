24 января Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар». На главную награду — «Лучший фильм» — традиционно рассчитывают десять фильмов. «Афиша Daily» посмотрела, о чем эти картины и что о них можно почитать или посмотреть.
За главный приз поборются «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Элвис», «Всё везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Говорят женщины» и «Треугольник печали». Начнем по порядку.
«На Западном фронте без перемен»
О чем фильм
Это первая немецкоязычная адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка. В центре сюжета — молодой немецкий солдат Пауль Боймер и его товарищи, добровольно вступившие в армию для участия в Первой мировой войне. На фронте герои сталкиваются с суровыми реалиями войны, отчаянием и непрекращающимся чувством вины.
Режиссер и актеры
Фильм снял Эдвард Бергер для Netflix. В ролях — Феликс Каммерер, Даниель Брюль, Аарон Хильмер, Альбрехт Шух и Антон фон Люке.
Лист номинанта
«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA, среди которых «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа». В этих же номинациях картина участвует и на «Оскаре».
Еще одна деталь о фильме
Это вторая масштабная экранизация книги «На Западном фронте без перемен». Первый фильм, сделанный американцами в 1930 году (в нацистской Германии роман был запрещен), получил «Оскар» за лучшую постановку и лучшую режиссуру.
Что писала «Афиша Daily»
«Режиссер Эдвард Бергер (телевизионный постановщик, известный по таким сериалам, как „Террор“, „Патрик Мелроуз“ и „Ваша честь“) очень вольно обошелся с содержанием романа, что‑то сократив, что‑то переписав, и в конечном счете сделал упор не на историю, а на визуальный ряд и ощущение ужаса, которое охватывает человека, оказавшегося на войне».
«Аватар: Путь воды»
О чем фильм
В сиквеле, который создавался более десяти лет, Джейк Салли теперь живет с на’ви на Пандоре, воспитывая с Нейтири детей. Однако их мирную жизнь нарушают бежавшие с умирающей Земли люди, которые снова вторгаются на планету с колонизаторскими планами.
Режиссер и актеры
«Путь воды» снял Джеймс Кэмерон, а главные роли исполнили актеры из первого фильма — Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Стивен Лэнг. Среди новичков — Кейт Уинслет, Тринити Джо-Ли Блисс, Джек Чемпион и другие.
Лист номинанта
«Аватар-2» номинировался на два «Золотых глобуса» за лучшую драму и лучшую режиссуру, но не получил ни того, ни другого. Его также номинировали на шесть премий Critics Choice Awards, но награду картина забрала лишь за лучшие визуальные эффекты. На «Оскаре» фильм также поборется в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший производственный дизайн».
Еще одна деталь о фильме
В мировом прокате «Путь воды» собрал 2,027 млрд долларов — это шестой самый кассовый фильм всех времен. Однако он еще может занять строчки повыше в рейтинге картин-миллиардеров.
Что писала «Афиша Daily»
Писала много — все-таки одна из главных премьер 2022 года. Есть даже специальная страница, на которой собраны все материалы об «Аватаре-2».
«Банши Инишерина»
О чем фильм
Это история о двух лучших друзьях на отдаленном ирландском острове. Один из них вдруг перестает общаться без объяснения причин и предупреждает некогда приятеля, что если тот захочет с ним поговорить, то будет ранить себя. Действие разворачивается во время гражданской войны в Ирландии 1923 года.
Режиссер и актеры
Режиссером и сценаристом выступил ирландский драматург Мартин МакДона. В главных ролях снялись Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон и Барри Кеган.
Лист номинанта
Фильм номинировался на восемь «Золотых глобусов» и выиграл три («Лучший фильм — мюзикл или комедия», «Лучший актер» и «Лучший сценарий»). Еще девять номинаций «Банши Инишерина» получил на Critics Choice Awards, но не выиграл ни одной. Статуэтки «Оскара» могут получить: за лучшую актерскую игру — Фаррелл, за роль второго плана — Глисон, Кеган и Кондон. МакДону номинировали как лучшего режиссера и могут отметить за лучший оригинальный сценарий.
Еще одна деталь о фильме
Это вторая совместная работа МакДоны, Фаррелла и Глисона. Впервые их трио поработало вместе над фильмом «Залечь на дно в Брюгге» 2008 года.
Что писала «Афиша Daily»
Кинокритику Денису Виленкину картина показалась несколько переоцененной. «МакДона уже, кажется, никогда больше не снимет что‑то похожее на „Брюгге“. А ожидание нового „Брюгге“ может превратиться в ожидание Годо, то есть в заранее абсурдное и бессмысленное мероприятие», — писал он.
«Элвис»
О чем фильм
В центре истории — скандальное творчество Элвиса Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х. Биографическая картина рассказывает о встрече исполнителя со своим наставником и менеджером. Тот заметил неординарный талант и прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Другая сюжетная линия — роман Элвиса и его будущей жены Присциллы.
Режиссер и актеры
Режиссером и сценаристом выступил Баз Лурманн. Элвиса Пресли сыграл Остин Батлер, а его наставника и менеджера — Том Хэнкс.
Лист номинанта
Байопик номинировался на три «Золотых глобуса», выиграв один — за лучшую мужскую роль. На Critics Choice Awards «Элвис» получил семь номинаций, тоже выиграв одну — за лучшую прическу и макияж. На «Оскаре» фильму светят статуэтки за лучшую мужскую роль, лучший дизайн костюмов, лучший звук, лучшую операторскую работу и другое.
Еще одна деталь о фильме
«Элвис» стал вторым по количеству номинаций на «Оскаре» (всего их 8) музыкальным биографическим фильмом после «Амадея» (было 11).
«Всё везде и сразу»
О чем фильм
«Всё везде и сразу» рассказывает о женщине по имени Эвелин, в чьей жизни царит вечный бардак. Неожиданно она обнаруживает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. В полнейшем хаосе женщина должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности и спасти дочь.
Режиссер и актеры
Фильм написали и сняли Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. Главные роли исполнили Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Кван, Стефани Шу и Джеймс Хонг.
Лист номинанта
Фильм номинировался на шесть «Золотых глобусов» и выиграл два — за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. На Critics Choice Awards из 14 номинаций победными оказались пять, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучший сценарий и лучший монтаж. На «Оскаре» «Всё везде и сразу» сразу в десяти категориях.
Еще одна деталь о фильме
«Всё везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов. До этого лидерство удерживал хоррор «Реинкарнация».
Что писала «Афиша Daily»
«Удивительно, но факт: „Всё везде и сразу“ затыкает за пояс вообще все фильмы Marvel не только с точки зрения фантазии, искренности и оригинальности, но и в плане чистой зрелищности. Режиссеры используют фирменные приемы фантазийного клипового монтажа с интенсивностью, перегревающей процессор». Никита Лаврецкий поставил фильму 10/10.
«Фабельманы»
О чем фильм
Картина частично основана на событиях из детства Стивена Спилберга, прототипами персонажей стали члены его семьи. Главный герой — мальчик Сэмми, которому родители дарят камеру, и он начинает снимать столкновение игрушечных поездов с домом. С этого момента его жизнь уже неразрывно связана с кинематографом. Он решает стать режиссером, в чем ему помогают любящие родители. Но найдутся и те, кто будет препятствовать ему на пути к успеху.
Режиссер и актеры
Режиссером и сценаристом фильма выступил Стивен Спилберг. Главные роли исполнили Габриэль ЛаБелль, Мишель Уилльямс, Пол Дано и Сет Роген.
Лист номинанта
Фабельманов» номинировали на пять «Золотых глобусов», выиграть удалось два — за лучший драматический фильм и лучшую режиссуру. Critics Choice Awards прошел с 11 номинациями и одной победой. На «Оскаре» картину ждут семь номинаций, две из них предназначены для Спилберга и Уилльямс.
Еще одна деталь о фильме
Спилберг и его сестра Эми написали сценарий на основе их реальной жизни еще в 1999 году. Однако они боялись, что результат может расстроить их родителей, поэтому отложили проект. Спилберг и соавтор сценария Тони Кушнер вернулись к задумке «Фабельманов» в 2019 году, когда снимали «Вестсайдскую историю».
Что писала «Афиша Daily»
Михаил Моркин рассказывал, почему «Фабельманы» могут взять немало «Оскаров», хотя в прокате заработали совсем немного (по меркам Спилберга). «Это история взросления, которая учит мечтать и снимать кино», — написал он.
«Тар»
О чем фильм
Это история о выдающемся дирижере и композиторе Лидии Тар. По сюжету она становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра и готовится к исполнению симфонии, но все перечеркивает кенселлинг.
Режиссер и актеры
Срежиссировал «Тар» и написал сценарий фильма Тодд Филд. Главную роль сыграла Кейт Бланшетт.
Лист номинанта
На «Золотом глобусе» за «Тар» наградили лишь Бланшетт, признав ее актерский талант. Critics Choice Awards тоже не прошел мимо актрисы, а заодно отметил композитора Хильдуру Гуднадоуттиру за лучший саундтрек. На «Оскаре» картина может победить в шести номинациях.
Еще одна деталь о фильме
Мартин Скорсезе похвалил «Тар» и сказал, что фильм «рассеял тучи» над кинематографом.
Что писала «Афиша Daily»
Никита Лаврецкий сравнивал «Тар» с Кейт Бланшетт и «Тельца» с Machine Gun Kelly. Он увидел много параллелей и решил, что оскаровского номинанта смотреть не обязательно.
«Топ Ган-2: Мэверик»
О чем фильм
Летчик-ас по прозвищу Мэверик оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя.
Режиссер и актеры
Снял экшен Джозеф Косински, а главную роль сыграл Том Круз.
Лист номинанта
Две номинации на «Золотом глобусе» не принесли ни одной победы. Critics Choice Awards удостоили «Мэверика» наградой за лучшую операторскую работу. «Оскар» обещает фильму награды в шести номинациях, в том числе за лучший адаптированный сценарий и лучшие визуальные эффекты.
Еще одна деталь о фильме
«Мэверик» собрал 1,489 млрд долларов по всему миру. Это самый кассовый фильм за всю карьеру Круза.
Что писала «Афиша Daily»
«Если же отбросить все политические, этические и философские вопросы, которые поднимает (и иногда проваливает) „Топ Ган: Мэверик“, то останется то главное, за что по большей части носят на руках создателей и зрители, и пресса, — сверхнатуралистичный экшен. Когда не самые удачные диалоги заканчиваются, поколенческие драмы отступают, а герои взлетают на сотни метров в воздух, то случается настоящая магия кино».
«Женские сплетни»
О чем фильм
Основанный на реальных событиях, произошедших в общине Манитоба в Боливии, фильм рассказывает о группе религиозных женщин, чья вера пошатнулась после сообщений о серии сексуальных посягательств в их небольшом поселении.
Режиссер и актеры
Написала сценарий и сняла фильм Сара Полли. Одни из главных ролей сыграли Руни Мара и Клэр Фой.
Лист номинанта
Две номинации на «Золотом глобусе» себя не оправдали. Critics Choice Awards из шести номинаций наградил «Женские сплетни» только в одной — за лучший адаптированный сценарий. В этой же номинации картина участвует и на «Оскаре».
Еще одна деталь о фильме
Композитор Хильдур Гуднадоуттир написала саундтрек не только для «Тар», но и для «Женских сплетен».
«Треугольник печали»
О чем фильм
Эта сатирическая черная комедия рассказывает о круизном лайнере для богачей, на котором плывет пара супермоделей, русский олигарх с женами и британские торговцы оружием. Однако судно тонет, а выжившие попадают на необитаемый остров, на котором творится всякое.
Режиссер и актеры
Написал и снял фильм Рубен Эстлунд. Главные роли сыграли Чарлби Дин, Харрис Дикинсон и Вуди Харрельсон.
Лист номинанта
«Треугольник печали» удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. «Золотой глобус» картине ничего не дал, а Critics Choice Awards отметил ее в номинации «Лучшая комедия».
Что писала «Афиша Daily»
«Рубен Эстлунд („Форс-мажор“, „Квадрат“) снова снимает сатиру, высмеивающую пороки современного (и не только) общества: его антикапиталистическое высказывание смотрелось бы актуально и в 1950-м, и в 2050-м. Собственно, поэтому назвать его обязательным к просмотру именно в этом году язык не поворачивается, скорее стоит относиться к нашумевшей картине как к ничему не обязывающему вневременному фарсу».
Под конец 2022 года «Афиша Daily» попросила 31 кинокритика поделится десяткой любимых фильмов. Получился большой материал, в котором упоминаются и нынешние номинанты на «Оскар».