Что стоит увидеть в кино в декабре: «Треугольник печали», Балабанов, Бинош-дальнобойщица

Может показаться, что лауреат «Золотой пальмовой ветви» «Треугольник печали» — какой‑то элитарный фильм про проблемы богачей, однако на деле это микс из эксцентрической, приключенческой и сортирной комедии , рассчитанный на самого массового зрителя. Рубен Эстлунд («Форс-мажор», «Квадрат») снова снимает сатиру, высмеивающую пороки современного (и не только) общества: его антикапиталистическое высказывание смотрелось бы актуально и в 1950-м, и в 2050-м. Собственно, поэтому назвать его обязательным к просмотру именно в этом году язык не поворачивается, скорее стоит относиться к нашумевшей картине как к ничему не обязывающему вневременному фарсу.