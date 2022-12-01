Что стоит увидеть в кино в декабре: «Треугольник печали», Балабанов, Бинош-дальнобойщица

«Треугольник печали»
С 1 декабря
Модели, олигархи и айтишники отправляются в роскошный круиз. Все идет не так, когда взаимодействие с обслуживающим персоналом превращается в токсичное бодание, ужин с изысканными блюдами утопает в нечистотах, а на горизонте появляются пираты.
Может показаться, что лауреат «Золотой пальмовой ветви» «Треугольник печали» — какой‑то элитарный фильм про проблемы богачей, однако на деле это микс из эксцентрической, приключенческой и сортирной комедии, рассчитанный на самого массового зрителя. Рубен Эстлунд («Форс-мажор», «Квадрат») снова снимает сатиру, высмеивающую пороки современного (и не только) общества: его антикапиталистическое высказывание смотрелось бы актуально и в 1950-м, и в 2050-м. Собственно, поэтому назвать его обязательным к просмотру именно в этом году язык не поворачивается, скорее стоит относиться к нашумевшей картине как к ничему не обязывающему вневременному фарсу.
«Двойная петля»
С 1 декабря
Дружба асов разных рас из ВМС США расцветает на воздушном фронте. Это не современная политкорректная фантазия, а вполне реальная история знаменитых пилотов Корейской войны.
В год, когда авиационный боевик «Топ Ган: Мэверик» стал главным блокбастером, другой фильм на схожую тематику «Двойная петля» провалился в американском прокате с таким треском, что студия Columbia Pictures не удержалась от выпуска фильма в прокат российский (разумеется, через посредников). Что ж, грех жаловаться: ведь критика у фильма все-таки хорошая, формула жанра «бадди-коп-кино в воздухе» безотказная, а хорошая химия между артистами (Джонатан Мейджорс, Глен Пауэлл — кстати, по совместительству звезда «Топ Гана») очевидна уже по трейлеру.
«На тебе сошелся клином белый свет»
С 8 декабря
Тело советской рок-певицы Янки находят в речке неподалеку от ее дачи. Во флешбэках выясняется, что смерти предшествовал очень насыщенный на диалоги бесконечно длинный день.
Второй за год (после «Ники») фантазийный байопик советской поэтессы: здесь снова кинематографические красоты, фотогения и атмосфера стоят выше фактологии. Дебютант Игорь Поплаухин, выпускник Московской школы нового кино, снимает темное, шепчущее кино, которое имеет все шансы проникнуть глубоко под кожу трепетного зрителя.
«Дон Жуан»
С 8 декабря
После расставания с невестой французский актер (Тахар Рахим) готовится к роли Дон Жуана. Реальность повторяет искусство: актер заводит отношения с пятью разными женщинами, в каждой из которых узнает бывшую (дело в том, что все женские роли здесь играет одна-единственная Виржини Эфира). В конце концов, актер воссоединяется с невестой (тоже актрисой) уже на сцене, где их реальные чувства неотличимы от вымышленных.
Постмодернист Серж Бозон собаку съел на кино, которое показывают в Каннах, но никто не понимает. На этот раз он снял свой самый мейнстримный фильм, который соответственно вызвал самое глубокое недоумение у зрителей: нерасторопная, скованная режиссура Бозона — на большого любителя. Идеальный вариант для тех, кто давно искал кино, наслаждением и пониманием которого можно щеголять перед всеми остальными.
«Другая»
С 8 декабря
Студент-спортсмен начинает подозревать, что его маленькую сестру подменил какой‑то демон. Кажется, планы уехать из глуши для обучения в колледже по стипендии расстроены.
Снова в широкий отечественный прокат выходит не мировой хоррор-хит от голливудской студии, а крайне независимое кино, которое обычно за пределами нишевых фестивалей и дальних страниц стримингов не увидишь. В некотором отношении это вполне себе подарок для зрителей: ведь, как мы выяснили, «Улыбка» оказалась вторичной и скучной, а «Другая», если судить по отзывам критиков, символизирует появление нового оригинального голоса в жанровом кино, даже если пока что режиссер Джон Мэтис и не обладает достаточными ресурсами для создания полноценного зрелища.
«Балабанов. Колокольня. Реквием»
С 8 декабря
Кинопортрет режиссера Алексея Балабанова, состоящий из старых интервью, бекстейджей, лучших сцен фильмов и объединяющего все закадрового голоса киноведа Любови Аркус.
Аркус смонтировала не фривольное ютьюбовское видеоэссе и не сентиментальную валентинку юбиляру (как ни удивительно, но, несмотря на персональную выставку и спецпроект «Афиши», Балабанов в этом году и не юбиляр вовсе), а нечто более монументальное. В общем, уже по размашистому названию «Балабанов. Колокольня. Реквием» понятно, что зрителя ждет ультимативное высказывание не только про жизнь и смерть художника, но и про время, в которое он жил.
«Таинственное убийство»
С 15 декабря
Хмурые французские полицейские, похожие прическами и костюмами на обычных русских ментов, расследуют дело об убийстве девушки, которую по дороге домой облил бензином и поджег неизвестный. Так как история основана на реальных событиях, аккуратной концовки, закрывающей все вопросы, ждать не приходится.
Что для читающего газеты обывателя раздражающая неопределенность, для киномана — изысканное удовольствие. Критики успели сравнить бюрократический детектив «Таинственное убийство» из каннской программы с «Воспоминаниями об убийстве» и «Зодиаком». Те фильмы тоже упивались неразрешимостью загадки и антикульминационностью повествования, и если франкобельгийская картина второстепенного мастера детектива Доминика Молля вполовину так хороша, как американский и корейский шедевр, то нас ждет моментальная классика жанра.
«Zillion. Клуб твоих грез»
С 15 декабря
Айтишник, заработавший состояние на импорте чипов из Китая, объединяет усилия с порнопродюсером и королевой конкурсов красоты, чтобы основать самый большой ночной клуб в истории Фландрии. Увы, предприятие ждет не бесконечное декадентское веселье, а крах из‑за страсти троицы к легким деньгам и презрению к уплате налогов.
Автор жанрового хита «Договор молчания» Робин Пронт вернулся в родную Бельгию, чтобы снять криминальную драму по лекалам «Ночей в стиле буги» и «Казино». Разница в том, что ностальгирует Пронт не по 80-м, а по нулевым; главный герой у него не маскулинный гангстер, а гик а-ля Марк Цукерберг из «Социальной сети». Что тут сказать, любопытная жанровая вариация.
«Последний рейс»
С 22 декабря
Потрепанная жизнью (тюрьма, наркотики, байкерская бандана на голове) дальнобойщица (Жюльетт Бинош) профессионально занимается транспортировкой нелегальных грузов. Все идет не так, когда в очередной посылке обнаруживается девочка-подросток, а на след фуры встает агент ФБР допотопной закалки (Морган Фримен).
Стоит добавить к заурядному бэшному сюжету пару оскаровских лауреатов (Бинош и Фримен держатся в кадре величественно как никогда), и получается уже совсем не бэха. Режиссерский дебют норвежской постановщицы Анны Гутто демонстрировали на фестивале авторского кино в Локарно, а в наш прокат выпускают под видом жанрового кино. Что ж, ничего не обещаем, но лишь напомним, что ровно по такой же формуле выходил в свет лучший фильм 2021 года «Нули и единицы».
«Мира»
С 22 декабря
На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, после чего обычная российская школьница Лера оказывается под бетонными завалами. Спасти себя и близких ей помогает отец-космонавт, отправляющий ценные указания на телефон с орбитальной станции.
Автор космического блокбастера «Время первых» и сегментов в нескольких частях семейной комедии «Елки» Дмитрий Киселев снимает семейно-космический блокбастер «Мира». Выгодный контраст между близостью папы и дочки и необъятностью космической катастрофы уже смотрится как заявка на хит (легко верится, что фильм-катастрофа в современной России попадет в нерв времени). А сюжетный механизм с отцовским голосом из наушника, помогающим выжить школьнице, — это не что иное, как оммаж недооцененному сайфай-шедевру «После нашей эры».
«Двойной обман Мадлен Коллинз»
С 29 декабря
Деятельная француженка ведет сразу две жизни — во Франции и Швейцарии (Виржини Эфира, играющая в соседнем «Дон Жуане» шесть ролей, здесь играет «всего» две-три). У нее две отдельные семьи, партнеры и дети, не подозревающие о существовании друг друга. Все тайное, конечно, становится явным, но пока что она готова пустить все силы на то, чтобы сохранить иллюзию и никому не рассказывать, зачем ей это нужно.
Француз Антуан Барро берет на вооружение сенсационную завязку и делает из нее не хичкоковский триллер, а скорее деконструкцию саспенса в духе классических картин главного французского фаната Хичкока Клода Шаброля. Здесь тоже детали быта и эмоциональные состояния смотрятся увлекательней, чем завязка или развязка сюжета. Отличный предновогодний подарок для зрителя: после венецианской премьеры кино собрало отличную англоязычную критику, однако в российский прокат выходит раньше, чем в американский.