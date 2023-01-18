«Аватар-2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории, пододвинув «Нет пути домой»

Третье место в топе самых кассовых занимает «Титаник» с 2,195 млрд долларов. При этом классика в честь своего 25-летнего юбилея отправляется в кинотеатры в 4K HDR 3D, который принесет фильму еще больше денег. На первой и второй строчках находятся «Аватар» с 2,923 млрд и «Мстители: Финал» с 2,798 млрд.