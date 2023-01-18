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«Аватар-2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории, пододвинув «Нет пути домой»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

«Аватар: Путь воды» обогнал «Человека-паука: Нет пути домой» и занял шестое место среди самых кассовых фильмов в истории, сообщает Forbes. Новая картина Джеймса Кэмерона собрала 1,922 млрд долларов.

К концу недели «Путь воды» преодолеет отметку в 2 млрд долларов, а всего соберет 2,2–2,3 млрд, считает автор издания. Если его прогнозы сбудутся, то «Аватар-2» пододвинет «Мстителей: Война бесконечности» (2,048 млрд долларов) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,069 млрд).

Третье место в топе самых кассовых занимает «Титаник» с 2,195 млрд долларов. При этом классика в честь своего 25-летнего юбилея отправляется в кинотеатры в 4K HDR 3D, который принесет фильму еще больше денег. На первой и второй строчках находятся «Аватар» с 2,923 млрд и «Мстители: Финал» с 2,798 млрд.

Forbes также отмечает доминирование Disney в списке 13 самых кассовых картин: более половины оттуда были выпущены студией за последние пять лет, а пять из них были выпущены только за предыдущие три года.

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Walt Disney
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Джеймс Кэмерон
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