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«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA

Семён Гудошников
Сегодня в 19:22

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала претендентов на свою премию этого года. Больше всего номинаций — 14 — получила военная драма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.

В частности, она представлена в категориях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа».

Второе место по числу номинаций делят фильмы «Банши Инишерина» Мартина МакДоны и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм «Элвис» База Лурманна представлен в девяти категориях, лента «Тар» Тодда Филда — в пяти.

За звание лучшего документального фильма посоревнуется документальная лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Ни одна российская картина в этот раз на бронзовую маску претендовать не будет.

Церемония награждения победителей BAFTA пройдет 19 февраля. В прошлом году лучшим фильмом по версии премии стала драма Джейн Кэмпион «Власть пса». Больше всего бронзовых масок получила «Дюна» Дени Вильнева.

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