«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA

Второе место по числу номинаций делят фильмы «Банши Инишерина» Мартина МакДоны и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший оригинальный сценарий».