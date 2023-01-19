«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала претендентов на свою премию этого года. Больше всего номинаций — 14 — получила военная драма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.
В частности, она представлена в категориях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа».
Второе место по числу номинаций делят фильмы «Банши Инишерина» Мартина МакДоны и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший оригинальный сценарий».
Фильм «Элвис» База Лурманна представлен в девяти категориях, лента «Тар» Тодда Филда — в пяти.
За звание лучшего документального фильма посоревнуется документальная лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Ни одна российская картина в этот раз на бронзовую маску претендовать не будет.
Церемония награждения победителей BAFTA пройдет 19 февраля. В прошлом году лучшим фильмом по версии премии стала драма Джейн Кэмпион «Власть пса». Больше всего бронзовых масок получила «Дюна» Дени Вильнева.