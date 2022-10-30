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Умер вокалист Low Roar, Кэвилл больше не Ведьмак и другие новости дня
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:00

Россия дополнила перечень недружественных стран, включив в него 11 Британских заморских территорий. Список пополнили Бермуды, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, остров Святой Елены и другие.

Вечером 29 октября домен t.me, через который открываются короткие ссылки в Telegram, заметили в реестре заблокированных сайтов Роскомнадзора. Спустя час его разблокировали.

Накануне Большой театр открыл продажу билетов на спектакль «Щелкунчик» в самые популярные даты — 30 и 31 декабря. За билетами выстроились очереди из сотен человек — они стояли ночью и под дождем. Некоторые продавали свои места за 10 тыс. рублей.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить деятельность YouTube и заблокировать его, потому что там «активно распространяются фейки» и «публикуется русофобский контент». Компанию Google LLC он потребовал признать нежелательной.

Музей Победы в Москве анонсировал новогоднюю программу для детей. В его стенах проведут исторический квест «Елка Победы. Zащитить Новый год»: «наследники победителей» должны будут сразиться с «темными силами», которые «вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять».

В возрасте 40 лет умер основатель и солист группы Low Roar Райан Каразия. Причины смерти неизвестны. Наибольшую известность коллектив получил благодаря игре Death Stranding Хидэо Кодзимы, в которой звучат несколько композиций Low Roar.

В четвертом сезоне «Ведьмака» главную роль сыграет Лиам Хемсворт. Вероятно, это связано с тем, что Генри Кэвилл возвращается к роли Супермена.

Шелли Дювалл, известная по роли в «Сиянии» Стэнли Кубрика, готовится к съемкам в инди-триллере «Лесные холмы». Последний раз она снималась в кино 20 лет назад.

25 ноября инди-поп-группа «Свидание» выступит в московском клубе «Урбан». Музыканты исполнят полюбившиеся слушателям хиты и композиции из грядущего нового альбома.

4 декабря в Театре МДМ состоится премьера постановки «Ничего не бойся, я с тобой». Ее действие развернется в Ленинграде 80-х.

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