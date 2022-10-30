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В Театре МДМ покажут постановку «Ничего не бойся, я с тобой»

4 декабря в Театре МДМ состоится премьера постановки «Ничего не бойся, я с тобой». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В основе спектакля лежит захватывающая история молодых романтиков в Ленинграде 80-х годов.

«Смелая мода, квартирники, неформалы и фарцовщики, а также любовь, выбор между счастьем и благополучием, предчувствие больших перемен и дух свободы! И все это — на фоне белых ночей, разводных мостов, покатых крыш и живописных дворов», — гласит описание постановки.

Продюсером спектакля выступил Дмитрия Богачев. Он представлял в Москве главные мировые мюзиклы «Призрак Оперы», «Cats», «Звуки музыки», «Chicago» и «Шахматы».

Стоимость билетов начинается от 1400 рублей. Приобрести их можно на «Афише».