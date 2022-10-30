Пригожин призвал Генпрокуратуру заблокировать YouTube и признать Google нежелательной организацией

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил в Генпрокуратуру России заявление с просьбой проверить деятельность YouTube и заблокировать его. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«Во время проведения СВО на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей», — говорится в сообщении «Конкорда». На видеохостинге, по мнению Пригожина, «активно распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы».

Компанию Google LLC Пригожин требует признать нежелательной на территории России за распространение информации, «направленной на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

Сообщения о блокировке YouTube в России неоднократно появлялись с момента начала российской спецоперации на территории Украины. Последний раз рассмотреть возможность ограничения доступа видеохостинга просил Совет Федерации в середине октября, когда его аккаунты были заблокированы из‑за санкций. В Минцифры тогда вновь отметили, что по-прежнему не планируют блокировать доступ к YouTube/