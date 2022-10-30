За билетами на «Щелкунчика» в Большом театре выстроились очереди. В них уже начали продавать места

Накануне Большой театр открыл продажу билетов на спектакль «Щелкунчик» в самые популярные даты — 30 и 31 декабря. За билетами выстроились очереди из сотен человек — они стояли ночью и под дождем.

Перед покупкой билета нужно получить 1 из 400 именных браслетов, которые раздадут ровно в полночь. Многоэтапную систему придумали для того, чтобы снизить риск перекупки, пишет «М24». Нужно отстоять три очереди: одна — ради записи в специальную тетрадь, вторая — для получения браслетов, а третья очередь уже за билетом.

«На самом деле процесс организован очень интересно, здесь самая разнообразная публика: есть те, кто в театр определенно ходит достаточно редко и, например, называет партéр пáртером, а есть те, кто знает имена всех ведущих артистов и даже разбирается, кто какую партию и в каком балете какой из показов будет танцевать, и исходя из этого определяется, на какой день, на какой показ они конкретно хотят попасть», — рассказала обозревательница Business FM Александра Сидорова.

Есть те, кто пытается пройти вне очереди, а некоторые вовсе не приходят, хотя записывались в тетрадку и были в очереди. «Я вот получала браслет, будучи в списке 159-й, передо мной не пришло 30 человек. В итоге у меня сейчас номер 129», — поделилась Сидорова.

Места в очереди начали продавать на «Авито» за 10 тыс. рублей — дороже, чем сами билеты.

Цены в кассе на спектакль 30 декабря варьируются от 1500 до 15 000 рублей, продают не больше двух билетов в одни руки. При этом уже к 29 октября мест в партере было немного — часть из них забронирована для партнеров.

29–30 октября продают билеты на 30 и 31 декабря, 5 и 6 ноября — на первые числа января, а 13 ноября распродадут остатки.