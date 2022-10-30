Музей Победы анонсировал новогоднюю елку и квест «Zащитить Новый год». Детям подарят солдатскую кашу

Сегодня в 16:33

Музей Победы в Москве и Минкультуры анонсировали новогоднюю программу для детей. В стенах музея проведут исторический квест «Елка Победы. Zащитить Новый Год».

Сюжет игры развернется в 1945 году, когда уже «отгремел победный салют» и «зло побеждено». Однако «темные силы вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять», поэтому настал черед «наследников победителей» сразится с «темной силой» и «успеть встретить Новый год».

«В финале отважные ребята встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и их героические прадеды, Елку Победы», — рассказывают организаторы на специальном сайте. Участники квеста будут разгадывать загадки, плутать в лабиринтах и заниматься расшифровками.

Также детей ждут тематические подарки: солдатская пилотка, шоколад, камуфляжный мешок, настольная игра и солдатская каша. Билет на квест, в который уже включен подарок, стоит 2500 рублей.

Организаторы отметили, что в 2021 году сходное шоу стало «лидером рейтинга детских новогодних представлений Москвы по версии МИА „Россия сегодня“».