Умер лидер группы Low Roar Райан Каразия

В возрасте 40 лет умер основатель группы Low Roar Райан Каразия. Об этом рассказали участники коллектива в своих соцсетях.

«Его прекрасная музыка и лирика затронули жизни многих людей по всему миру и будут продолжать это делать», — сказано на страничках Low Roar.

О причинах смерти музыканта неизвестно. Участники группы добавили, что сейчас их мир «разбит вдребезги его потерей», но они продолжат чтить память Каразии через искусство. «Шестая пластинка Low Roar уже находится в процессе работы, она будет завершена и выпущена, когда будет готова. Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи в это невероятно трудное время», — сказано в соцсетях Low Roar.

Каразия основал группу в 2010 году. За это время коллектив успел выпустить пять альбомов и получить известность благодаря сотрудничеству с геймдизайнером Хидэо Кодзимой. Песни Low Roar активно использовались в его последней игре Death Stranding.

«Я услышал эту новость. Не могу поверить. Я не хочу в это верить. Без Райана, без тебя и твоей музыки Death Stranding не появилась бы на свет. Твоя музыка будет жить вечно в этом мире и во мне. Спасибо тебе. Покойся с миром», — написал Кодзима в твиттере.