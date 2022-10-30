Россия внесла в список «недружественных стран» 11 Британских заморских территорий

Правительство России добавило в перечень «недружественных стран» 11 Британских заморских территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Список пополнили Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

В кабмине подчеркнули, что изначально в перечне находились только три подконтрольные Британии территории. Среди них — Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. «Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран», — указано в документе.

Список «недружественных» стран появился в мае 2021 года. Тогда правительство внесло в него только США и Чехию. Затем список пополнили Канада, государства Евросоюза, Великобритания и ее владения, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции.

Предполагается, что страны из этого перечня не могут нанимать российских граждан для работы в своих посольствах. Физические и юридические лица из России могут расплачиваться с кредиторами из «недружественных» стран в рублях.