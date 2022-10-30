Роскомнадзор заблокировал и через час разблокировал домен t.me для коротких ссылок в Telegram

Вечером 29 октября домен t.me, через который открываются короткие ссылки в Telegram, заметили в реестре заблокированных сайтов Роскомнадзора. Спустя час его разблокировали.

К домену t.me ограничили доступ на основании требования Генпрокуратуры из‑за нарушения статьи 15.3 закона об информации (призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной), следовало из реестра.

По данным «Роскомсвободы», Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к трем постам в разных телеграм-каналах. «Из‑за блокировки по HTTPS теперь не открывается любая ссылка с Telegram», — объяснили там.

В РКН сообщили, что «в настоящий момент блокировка Telegram на территории России исключена». После этого t.me пропал из реестра заблокированных.