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Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в четвертом сезоне «Ведьмака»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:57

В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» главная роль перейдет от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту. Об этом решении Netflix поклонники узнали из твиттера шоу.

«Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне», — заявил Кавилл. Хемсворт признался, что в течение многих лет был фанатом Геральта в исполнении Кавилла, а теперь рад присоединится к проекту.

Вероятно, Кавилл покинул сериал из‑за роли Супермена в киновселенной DC, к которой он вернулся на постоянной основе.

Третий сезон «Ведьмака», последний с Кэвиллом в главной роли, выйдет летом 2023 года. Четвертый и пятый — уже в разработке.

В основу грядущего сезона ляжет книга Анджея Сапковского «Час презрения». В нем Геральт, Йеннифэр и Цири столкнутся с Братством колдунов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.

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Генри КавиллЛиам Хемсворт
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