Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в четвертом сезоне «Ведьмака»

В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» главная роль перейдет от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту. Об этом решении Netflix поклонники узнали из твиттера шоу.

«Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне», — заявил Кавилл. Хемсворт признался, что в течение многих лет был фанатом Геральта в исполнении Кавилла, а теперь рад присоединится к проекту.

Вероятно, Кавилл покинул сериал из‑за роли Супермена в киновселенной DC, к которой он вернулся на постоянной основе.

Третий сезон «Ведьмака», последний с Кэвиллом в главной роли, выйдет летом 2023 года. Четвертый и пятый — уже в разработке.