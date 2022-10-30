Реклама
Новости
Шелли Дювалл, известная по «Сиянию», снимется в инди-триллере после 20-летнего перерыва в карьере
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:57

Шелли Дювалл, известная по роли в «Сиянии» Стэнли Кубрика, готовится к съемкам в инди-триллере «Лесные холмы» режиссера и сценариста Скотта Голдберга. Последний раз она снималась в кино более 20 лет назад, пишет Deadline.

Картина расскажет историю человека, которого мучают кошмарные видения после травмы головы во время похода по Катскильским горам. Дювалл сыграет мать психически и эмоционально неуравновешенного Рико (Чико Мендес), служащую его внутренним голосом.

«Шелли внесла свой вклад, сделавший „Сияние“ абсолютным шедевром, отдав фильму все и сыграв свою роль так, что действительно видны страх и ужас матери в одиночестве», — сказал Голдберг.

Дювалл наиболее известна по ролям в «Сиянии», комедии Терри Гиллиама «Бандиты времени», драме «3 женщины» и комедии «Попай» Роберта Олтмана. Последним фильмом с ее участием стала комедия «Манна небесная» 2002 года.

расскажите друзьям
люди
Роберт ОлтменШелли ДюваллСтэнли КубрикРоберт Олтман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение