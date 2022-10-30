Шелли Дювалл, известная по «Сиянию», снимется в инди-триллере после 20-летнего перерыва в карьере

Шелли Дювалл, известная по роли в «Сиянии» Стэнли Кубрика, готовится к съемкам в инди-триллере «Лесные холмы» режиссера и сценариста Скотта Голдберга. Последний раз она снималась в кино более 20 лет назад, пишет Deadline.

Картина расскажет историю человека, которого мучают кошмарные видения после травмы головы во время похода по Катскильским горам. Дювалл сыграет мать психически и эмоционально неуравновешенного Рико (Чико Мендес), служащую его внутренним голосом.

«Шелли внесла свой вклад, сделавший „Сияние“ абсолютным шедевром, отдав фильму все и сыграв свою роль так, что действительно видны страх и ужас матери в одиночестве», — сказал Голдберг.

Дювалл наиболее известна по ролям в «Сиянии», комедии Терри Гиллиама «Бандиты времени», драме «3 женщины» и комедии «Попай» Роберта Олтмана. Последним фильмом с ее участием стала комедия «Манна небесная» 2002 года.