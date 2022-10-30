В ноябре группа «Свидание» сыграет большой осенний концерт в Москве

25 ноября инди-поп-группа «Свидание» выступит в московском клубе «Урбан». Музыканты исполнят полюбившиеся слушателям хиты и композиции из грядущего нового альбома.

За семь лет «Свидания» вокалист и автор текстов Андрей Зеберти, гитарист Иван и басист Дмитрий Галицкие, барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров выпустили пять студийных альбомов и получили престижную премию на независимой сцене «Золотая Горгулья». Пожалуй, их самая известная композиция — «Случайная любовь». А клип на песню «Любовь» набрал на ютьюбе более миллиона просмотров.

Музыканты говорят, что их песни вневременные, ведь они одновременно несут в себе романтику десятых и музыку городской влюбленности, литературу Серебряного века и столичную жизнь сегодняшнего дня. Коллектив играет неспешный и элегантный инди-поп.

«Свидание» колесит с концертами по всей России. 25 ноября в «Урбане» появится единственная возможность увидеть коллектив в столице этой осенью. Билеты продаются здесь.