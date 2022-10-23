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В Иркутске истребитель упал на жилой дом, умер основатель Red Bull и другие новости дня
Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Baza показала видео с крушением военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске 17 октября. На нем виден момент катапультирования пилота.

Другое крушение произошло в Иркутске. Истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом. Пострадавших среди мирных жителей нет, погибли два человека — вероятно, пилоты.

Подъезды многоэтажных домов Севастополя оснастят специальной навигацией для быстрого доступа в бомбоубежища. Укрытия планируют сделать в подвалах, сейчас оттуда убирают весь мусор.

В начале ноября Etihad Airways совершит первый рейс с использованием экологичного топлива, которое позволит сократить выбросы углерода до нуля. Что символично, пассажирами станут делегаты саммита ООН по климату.

Причиной смерти Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в «Гарри Поттере», стала полиорганная недостаточность, выяснил Deadline. Кроме того, актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей, сахарного диабета II типа, ожирения и блокады сердца.

В возрасте 78 лет умер основатель Red Bull и владелец одноименной команды «Формулы-1» Дитрих Матешиц. Последние полтора года бизнесмен не появлялся на публике из‑за тяжелой болезни, а несколько недель назад его состояние ухудшилось.

Последнее письмо Джона Леннона, написанное за несколько часов до его смерти, продали на аукционе почти за 64 тыс. долларов. В нем музыкант перечислил имена доверенных лиц, которые могут проголосовать за него на ежегодном собрании корпорации The Beatles.

Эд Ширан рассказал, что мог написать вступительную песню к фильму «Не время умирать». Он уже начал работу над треком, но у фильма сменились режиссер и сценарист, и студия отказалась от сотрудничества. В итоге композицию написала Билли Айлиш, а Ширан надеется однажды все-таки поработать над бондианой.

Дрейк и 21 Savage выпустят совместный альбом «Her Loss». Анонс пластинки появился прямо посреди клипа на их совместный трек «Jimmy Cooks». Релиз — 28 октября.

Московский оркестр HighTime сыграет саундтреки из мультфильмов Хаяо Миядзаки. В оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ прозвучат композиции из «Ходячего замка», «Навсикаи из Долины ветров», «Унесенных призраками» и «Моего соседа Тоторо».

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