Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании — производителя энергетических напитков Red Bull и одноименной команды «Формулы-1» Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в твиттере чемпионата мира по автогонкам.

По данным Sky News, последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из‑за тяжелой болезни, а несколько недель назад его состояние ухудшилось.

Дитрих Матешиц и таиландский бизнесмен Чалео Йювидья основали компанию по производству напитков Red Bull GmbH в 1984 году. В 2004 году австриец купил команду «Формулы-1» Jaguar и переименовал ее в Red Bull.

С 2010 по 2013 команда Red Bull выигрывала Кубок конструкторов. Немец Себастьян Феттель выигрывал личный зачет чемпионата, а затем на смену ему пришел нидерландец Макс Ферстаппен.