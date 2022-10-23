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Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:06

Австрийский бизнесмен, основатель компании — производителя энергетических напитков Red Bull и одноименной команды «Формулы-1» Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в твиттере чемпионата мира по автогонкам.

По данным Sky News, последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из‑за тяжелой болезни, а несколько недель назад его состояние ухудшилось.

Дитрих Матешиц и таиландский бизнесмен Чалео Йювидья основали компанию по производству напитков Red Bull GmbH в 1984 году. В 2004 году австриец купил команду «Формулы-1» Jaguar и переименовал ее в Red Bull.

С 2010 по 2013 команда Red Bull выигрывала Кубок конструкторов. Немец Себастьян Феттель выигрывал личный зачет чемпионата, а затем на смену ему пришел нидерландец Макс Ферстаппен.

Forbes оценивает состояние Матешица в 20,2 млрд долларов. Он занимает 51 место в списке богатейших людей планеты.

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Дитрих МатешицСебастьян ФеттельМакс Ферстаппен
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