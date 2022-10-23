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Авиакомпания Etihad Airways совершит первый рейс с нулевым выбросом углерода
Виктория Шанина
Сегодня в 14:13

Национальная авиакомпания Арабских Эмиратов Etihad Airways в начале ноября совершит первый рейс NetZero с использованием экологического топлива, которое позволит сократить выбросы углерода до нуля. Об этом пишет Gulf Business.

Полет будет совершен в рамках подписанного с корпорацией World Energy контракта, которая разрабатывает технологические решения по сокращению углеродных выбросов в атмосферу.

Самолет Etihad Airways отправится из Ванингтона в Абу-Даби с пересадкой в египетском Шарм-эш-Шейхе, где в начале ноября стартует 27-я Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27). Пассажирами рейса станут делегаты саммита.

«Цель инициативы — доказать, что коммерческая авиация с нулевыми выбросами возможна, и решить логистические проблемы, с которыми сталкивается отрасль, чтобы превратить возможное будущее в обыденность», — сказала глава отдела устойчивого развития Etihad Airways Мариам Алкубайси.

По ее словам, авиакомпания намерена сократить выбросы углерода вдвое к 2035 году, а к 2050-му — избавить от них совсем.

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